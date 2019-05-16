Спецкомиссия ставит на госохрану старый мощеный тракт, обнажившийся с понижением уровня Волги

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Аппарате Президента РТ прошло совещание спецкомиссии по вопросу сохранения старинной дороги от полуострова Локомотив к старому порту Казани в районе дальнего устья реки Казанки в Адмиралтейской слободе, обнажившейся из-за критического обмеления Волги этой весной. Об этом «Татар-информ» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«При участии директора Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрата Ситдикова, руководителя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, заместителя председателя Общества охраны памятников (ТРО ВООПИиК), эксперта Минкульта России Фариды Забировой, Сергея Саначина (главный архитектор проектов центра разработок генерального плана Казани – прим. Т-и) и заместителя главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Дмитрия Кадыкеева решили ставить мощеную дорогу XIX века на государственную охрану как объект археологии», — пояснила собеседница агентства.

В ближайшее время, уточнила она, Институт археологии имени Халикова направит результаты своих исследований старинного тракта и заявку на его включение в перечень выявленных памятников в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. После рассмотрения Комитет должен будет сформировать приказ о выявлении нового объекта.

Однако бумажными процедурами спецкомиссия не ограничится. Уже скоро на подходе к старинной дороге появятся информационные стенды.

«Администрация Вахитовского района установит стенды на подходах к дороге, потому что охранять объект следует обязательно с целью предотвращения дальнейшего разбора мощения», — подчеркнула Балтусова.

При этом она заверила, что прогуливаться там по-прежнему можно будет свободно, а вот какие-либо работы и поиск предметов с металлоискателями, их выемка, включая камни, строго запрещены.

Дореволюционный тракт от полуострова Локомотив до старого порта Казани у так называемого дальнего устья реки Казанки почти полностью оказался на поверхности в связи с небывалым обмелением Волги. До этого момента, после создания Куйбышевского водохранилища, около 60 лет старая дорога, часть конной трамвайной дороги и старый порт находились на глубине нескольких метров.

В майские праздники к старому мощеному тракту потянулись любители старины, исследователи, искатели приключений, а также прагматичные казанцы, которые, по свидетельствам очевидцев, стали разбирать мостовую для собственных строительных нужд.

Вскоре помощник Президента РТ Олеся Балтусова обратилась к горожанам с просьбой прекратить мародерство на старинном тракте. А Комитет РТ по охране объектов культурного наследия пригрозил уголовной ответственностью за изъятие предметов со старинной дороги.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.