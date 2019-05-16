Ведомство Гущина пригрозило уголовной ответственностью за изъятие предметов со старинной дороги

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разместил на своем сайте официальное предупреждение — напоминание о том, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов может повлечь административную или уголовную ответственность.

«Ввиду возникшего повышенного внимания со стороны жителей города Казани вокруг старинной каменной мостовой Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия информирует о важности соблюдения законодательства в сфере сохранения культурного наследия. В ходе мониторинга установлено, что в этом в районе отдельные граждане, используя металлоискатели, без разрешительной документации осуществляют поиск археологических предметов. Данные действия могут повлечь повреждение или утрату культурного слоя (слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы)», — говорится в сообщении от 16 мая.

Комитет предупреждает, что в соответствии со ст. 243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации поиск или изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа) и повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

«Обращаем внимание, что деяния, совершенные с использованием специальных технических средств поиска или землеройных машин наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет», — подчеркнули также в ведомстве, возглавляемом Иваном Гущиным, который прежде, напомним, был заместителем начальника Управления — заведующим отделом антикоррупционного мониторинга Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Специальными техническими средствами поиска, конкретизировал Комитет РТ по охране культурного наследия, являются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания.

Также сообщается, что Комитет уже направил обращение в Министерство внутренних дел по РТ для пресечения нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.

«В настоящее время специалисты Комитета и Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан продолжают исследования территории (каменной мостовой) с целью придания ей охранного статуса», — резюмирует ведомство.

Дореволюционный тракт от полуострова Локомотив до старого порта Казани у так называемого дальнего устья реки Казанки почти полностью оказался на поверхности в связи с небывалым обмелением Волги. До этого момента, после создания Куйбышевского водохранилища, около 60 лет старая дорога, часть конной трамвайной дороги и старый порт находились на глубине нескольких метров.

В майские праздники к старому мощеному тракту потянулись любители старины, исследователи, искатели приключений, а также прагматичные казанцы, которые, по свидетельствам очевидцев, стали разбирать мостовую для собственных строительных нужд.

Накануне помощник Президента РТ Олеся Балтусова обратилась к горожанам с просьбой прекратить мародерство на старинном тракте.

«Не лучше ли было бы опередить тех, кто сейчас подгоняет к старой дороге машины и собирает камни себе на дачу, и перевезти мощение во дворик дома Михляева, например? Но и здесь вопрос, дом Михляева — XVII-XVIII век, а это мощение не старше XIX века. Поэтому дискуссия — это хорошо, что-то придумаем. Было бы еще эффективнее, если бы заработал научно-методический совет. Но пока его нет, уже почти год приходится обсуждать коллегиально и с учетом мнений общественности. Мощение по четыре квадратных метра фрагментарно действительно сохранилось. Машин действительно полно. Все очень хозяйственные у нас», — написала накануне Балтусова на своей странице в соцсети.

Завтра, 17 мая, как сообщила «Татар-информ» Олеся Балтусова, в Аппарате Президента РТ состоится экстренное совещание по вопросу сохранения старинной дороги. К участию приглашены директор директора Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, заместитель председателя общества охраны памятников (ТРО ВООПИиК), эксперт Минкульта России Фарида Забирова, известный архитектор-краевед, главный архитектор проектов центра разработок генерального плана Казани Сергей Саначин, представители Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и администрация Вахитовского района города.

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