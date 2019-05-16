СК РТ: Казанец домогался 12-летних школьниц, одевшись в женский купальник

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Казанец, которого обвиняют в домогательствах к 12-летним школьницам, приставал к ним, будучи одетым в женский купальник. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Эльвира Газизова.

«Как правило, обвиняемый прятался в кустах и подходил к девочкам совершенно неожиданно. К одной из них он подошел, предварительно сняв футболку, под которой находился купальник. Во время обыска у него дома были обнаружены женские купальники и детские вещи», – рассказала Эльвира Газизова.

В суде во время допроса мужчина рассказал, что у него никогда не было друзей, и он никогда не встречался с девушками, добавила Газизова.

Место своих похождений обвиняемый выбрал не случайно – на Серова и Болотникова – рядом находятся школа и гимназия. Злоумышленник прогуливался от одного заведения к другому и поджидал школьниц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня Кировский районный суд Казани арестовал 34-летнего Рамиля Мотыгуллина – до 14 июля он будет находиться в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по статьям «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Свою вину он полностью признал.



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