В Казани задержали мужчину, который за один день совратил двух 12-летних школьниц

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в совращении школьниц в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска полиции Казани задержали 34-летнего местного жителя. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В настоящее время установлена его причастность к совершению пяти преступлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В минувший понедельник в полицию обратились родители 12-летней девочки, которые рассказали, что на улице в Московском районе Казани их дочь за ноги трогал неизвестный мужчина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в понедельник, 13 мая, на улице Серова подозреваемый совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц. Сейчас следователи выясняют причастность злоумышленника к двум аналогичным эпизодам, произошедшим в 2017 и 2018 годах.

Полицейские по горячим следам поймали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Была установлена его причастность и к другим аналогичным преступлениям, которые были зафиксированы на территории Кировского района Казани. Свою вину мужчина полностью признает. В ближайшее время ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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