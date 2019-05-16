Арестован житель Казани, который домогался 12-летних школьниц

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Кировский районный суд арестовал мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении двух школьниц.

В СИЗО 34-летний Рамиль Мотыгуллин проведет два месяца, до 14 июля. Ему предъявлены обвинения по статьям «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Свою вину он полностью признал.

Как следует из материалов дела, утром 13 мая в районе улиц Батыршина и Серова Мотыгуллин совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц. Позже стало известно, что он причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в 2017 и 2018 годах – тогда его жертвами стали девочки 11 и 12 лет.

В ближайшее время подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержали мужчину, который за день совратил двух 12-летних школьниц.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.