(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). После ЧП в казанской гимназии с вооруженным школьником возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Следователи изучают обстоятельства произошедшего, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации школы, которая не обеспечила безопасность в учреждении», – сообщается на официальном сайте Следкома РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в казанской гимназии №7 старшеклассник с ножом и пневматическим пистолетом удерживал в классе 12 школьников. Ученик вошел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя и достал оружие. 17-летнего парня задержали меньше чем за час, в результате ЧП никто не пострадал.

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