Татарстан рассчитывает на возмещение затрат из-за гибели озимых культур

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан надеется на возмещение затрат, понесенных из-за гибели озимых культур. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

В Татарстане озимые погибли на площади 150 тыс. га, ущерб оценивается почти в 1,5 млрд рублей, отметил спикер. «Рассчитываем на определенную поддержку в части возмещения понесенных затрат, хотя бы за прошлогодний посев, семена, дизтопливо. Эти затраты составляют порядка 1,5 млрд рублей. Нам придется такие же затраты понести, чтобы пересеять эти поля яровыми культурами. Уже многое сделано, – сказал он. – По погибшим площадям хотелось бы найти какие-то источники, чтобы немного смягчить потери».

Марат Ахметов напомнил, что в Татарстане распоряжением Президента республики со 2 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпрод РТ разработал план мероприятий по преодолению последствий ЧС.

«Идет инвентаризация озимых полей в разрезе каждого хозяйства, района. Дальше – фотофиксация каждого погибшего поля. Нам пока никто гарантий не дает, что наши убытки в 1,5 млрд рублей возместят. Но без документальной фиксации ни Правительство, ни Минсельхоз РФ наши слезы рассматривать не будут. Документально мы должны доказать, что пронесли убытки. Согласно распоряжению Президента РТ, в течение пяти дней эту работу мы должны провести. И сегодня мы ее завершаем», – подчеркнул министр.

По его словам, во многом на гибель озимых повлияла засушливая осень. «На значительных площадях и всходы были скудные, а где-то даже мы их не получили, особенно в Предволжье. Или полученные всходы оставались в фазе “шильца”, не накопив сахара для обеспечения собственной зимовки. На таких площадях особенно большое количество погибших озимых», – заметил он.

Глава Минсельхозпрода РТ добавил, что потенциал урожайности озимых культур значительно выше, чем у яровых. «Озимые – это страховая культура. Даже пересеянные под яровые поля такого урожая, какой можно получить от хороших озимых, не дадут. Хотя бывают благоприятные погодные условия для яровых, и они не отстают по урожайности», – заключил он.

В Татарстане озимые были посеяны на площади 561 тыс. га, в том числе озимая пшеница – на 428,6 тыс. га, озимая рожь – на 126,9 тыс. га, тритикале – на 5,3 тыс. га.

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