(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-победителю в казанском парке Победы. Об этом сообщил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов во время выступления на Параде Победы на площади Тысячелетия в столице Татарстана.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Татарстане объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-победителю в парке Победы в Казани», – сказал Рустам Минниханов.

Торжественный парад войск Казанского гарнизона и спецподразделений, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Казани с участием Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева и Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Почетные гости вместе с Президентом РТ приехали на парад на белом ретроавтомобиле «Победа».

Ранее Президент РТ побывал в парке Победы, где возложил венки к Вечному огню Колоннады Мемориала Славы. Рустам Минниханов прошел вглубь парка, где осмотрел новый памятник труженикам тыла. Затем он направился к монументу матерям и вдовам погибших воинов и вместе с Минтимером Шаймиевым возложил к нему цветы.

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