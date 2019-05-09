Татар-информ

9 мая 2019, 10:56

Общество

Гимн, почетный караул и минута молчания: Минниханов возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

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Общество

Гимн, почетный караул и минута молчания: Минниханов возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

Фото: архив/Александр Эшкинин

Президент РТ посетил казанский мемориал Славы в окружении татарстанских ветеранов Великой Отечественной войны.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский парк Победы, где возложил венки к Вечному огню Колоннады Мемориала Славы.

Вместе с ним дань памяти павшим защитникам Отечества отдали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, а также татарстанские ветераны Великой Отечественной войны и представители подрастающего поколения – участники молодежных патриотических движений.

«Здравствуйте, наследники Победы. Поздравляю вас с праздником Победы», – обратился к курсантам Президент республики. В ответ прозвучало троекратное «Ура!».

После возложения венков к Вечному огню и традиционной минуты молчания Минниханов прошел вглубь парка, где осмотрел новый памятник труженикам тыла. Затем Президент РТ направился к монументу матерям и вдовам погибших воинов и вместе с Минтимером Шаймиевым возложил к нему цветы. В этот момент организаторы мероприятия выпустили в небо стаю белых голубей – символ мира и чистоты.

Завершилось мероприятие возле другого знакового места парка Победы – рубки атомной субмарины «Казань». Здесь Рустама Минниханова встретили участники общественной организации «Морское собрание Республики Татарстан».

После короткого общения и памятного фотографирования Президент РТ направился из парка на площадь Тысячелетия, где принял торжественный парад по случаю Дня Победы.

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