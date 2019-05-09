Татар-информ

9 мая 2019, 11:18

Официальная хроника

Минниханов на Параде Победы в Казани: Склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны

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Официальная хроника

Минниханов на Параде Победы в Казани: Склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны

Фото: архив/Рамиль Гали

На площади Тысячелетия состоялся торжественный парад Казанского гарнизона, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торжественный парад войск Казанского гарнизона и спецподразделений прошел сегодня в Казани с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева и Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Первые лица республики приехали на парад на белом ретроавтомобиле «Победа».

На площади состоялось прямое включение трансляции Парада Победы с Красной площади Москвы. Собравшиеся ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители города выслушали выступление Президента РФ Владимира Путина.

«Поздравляю вас с Днем Победы – днем нашей гордости и скорби. С каждым годом мы острее чувствуем нравственную мощь подвига нашего народа, который стал главным освободителем народов Европы. Победа ковалась всем народом. Среди удостоенных звания Героев Советского Союза более половины – бойцы в возрасте до 25 лет. Многие уходили на фронт прямо со школьной скамьи и навеки остались на передовой. Солдаты своей страны не жалели жизни ради свободы. Мы никогда не забудем их мужество, самопожертвование и ту непомерную цену, которой была оплачена Победа», – сказал Президент РФ в своём поздравлении.

Участники торжественного парада в Казани почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. На площади Тысячелетия прозвучали гимны России и Татарстана. Перед собравшимися выступил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Дорогие участники парада, ветераны войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, жители и гости Татарстана. От всей души поздравляю вас с днем великой Победы. Мы воевали не с государствами и народами, а с бесчинством и варварством нацизма. Великая Победа досталась ценой тяжелейших потерь и утрат. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны. Дорогие ветераны, мы гордимся вами и восхищаемся вашим мужеством. Да здравствует наша Победа!» – сказал Президент РТ.

По площади в торжественной обстановке прошли войска Казанского гарнизона, МВД, МЧС, Росгвардии, Минюста России, представители вузов и республиканских общественных объединений. Командовал парадом начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков. Затем состоялся проезд военной техники и ретроавтомобилей, прозвучала песня «День Победы». Мероприятие завершилось вокально-хореографической композицией.

В годы Великой Отечественной войны в действующую армию из Советской Татарии было признано около 700 тыс. человек, каждый второй из них не вернулся с поля боя. Их имена занесены в 27-томную Книгу памяти. За мужество, проявленное на фронтах Великой Отечественной войны, более 200 тыс. уроженцев Татарстана награждены орденами и медалями.

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