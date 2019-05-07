Татар-информ

7 мая 2019, 16:48

Официальная хроникаНаука и образование

Гендиректор ЮНЕСКО поддержала проект по созданию в РТ полилингвальных комплексов

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Официальная хроникаНаука и образование

Гендиректор ЮНЕСКО поддержала проект по созданию в РТ полилингвальных комплексов

Фото: tatarstan.ru

Письмо Одри Азуле на совещании по реализации проекта зачитал Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле поддержала представленный ей ранее в Татарстане проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Ее письмо на рабочем совещании по реализации проекта зачитал Государственный советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Я твердо убеждена в том, что эта инициатива станет отличным поводом для распространения идей терпимости и достоинства, а также солидарности людей через культурное разнообразие и диалог», – заметила в своем послании Одри Азуле. Она также подчеркнула, что разделяет убеждение Минтимера Шаймиева в необходимости уделять особое внимание сохранению языков местных народов и развитию многоязычных учебных заведений.

От себя Госсоветник РТ сказал, что сейчас работающие над проектом «снимают многие сомнения», перенимая чужой опыт. «<…> всё, что увидим хорошее, будем в дальнейшем закладывать в следующие комплексы. Дело верное», – добавил он.

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На сегодняшнем совещании шла речь о первоочередных задачах по проектированию, строительству и финансированию полилингвальных образовательных комплексов в Казани, в том числе и первого комплекса на улице Бондаренко, который будет рассчитан на 1224 места.

Генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов рассказал участникам совещания о типовых проектах школ и детских садов, по которым будут строиться новые здания полилингвальных комплексов. О строительстве первого комплекса и дополнительного корпуса базовой школы проекта – средней общеобразовательной школы № 165 рассказал глава подрядной организации – ООО «Грань» Леонид Анисимов.

Кроме того, перед началом совещания его участники ознакомились с конкурсными работами по разработке логотипа «Адымнар – путь к знаниям и согласию».

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В Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Два комплекса будут построены в Казани, по одному – в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первый комплекс под названием «Адымнар – к знаниям и согласию» создается на базе казанской школы № 165.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученики первой полилингвальной школы Казани дополнительно смогут изучать испанский, немецкий, французский и китайский, а также арабский и турецкий языки. 

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