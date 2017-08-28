Ирек Файзуллин: Работы по строительству полилингвальных комплексов ведутся в установленном порядке

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане работы, связанные со строительством полилингвальных образовательных комплексов, ведутся в установленном порядке. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на заседании попечительского и административного советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, которое прошло в Казанском Кремле.

В Татарстане полилингвальные образовательные комплексы будут построены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Говоря о реализации проекта за пределами столицы республики, Файзуллин отметил, что идет подготовительная работа по предоставлению площадок, оформлению земельных участков. «Все территории были заранее зарезервированы. Аналогичная ситуация по детским садам. Задачи, поставленные по графикам, беспрепятственно осуществляется в установленном порядке», – подчеркнул он.

Докладчик напомнил, что в Казани идет строительство школы полилингвального комплекса на 1224 места по улице Бондаренко. «Разработана проектная документация. Получено положительное заключение госэкспертизы по результатам инженерных изысканий. Все документы были представлены в Министерство просвещения РФ, Министерство финансов РФ и Минэкономразвития РФ в соответствии с регламентом, который отрабатывается при получении федеральных средств», – рассказал он.

По словам министра, на площадке, где разместится здание школы, уже забили 654 сваи, что составляет 48%. «Время не теряем, работа ведется», – заверил он.

На территории полилингвальной школы по улице Бондаренко разместится интернат на 240 мест. «Техническая документация передана на экспертизу. Здесь тоже стоит отметить четкую организацию всех структур, которые участвуют в процессе. Что касается перехода и здания интерната, все необходимые согласования получены. Забита 241 свая, что тоже составляет 48%. Котлованы организованы», – констатировал Файзуллин.

Первый полилингвальный образовательный комплекс в Казани появится на базе школы № 165, которая будет реконструирована под начальную. Возле нее в настоящее время строится еще одно здание комплекса.

«Пристроем его назвать сложно, это фактически отдельная школа на 800 мест с бассейном. По этому объекту ведутся технические согласования планировочных решений. Практически на выходе. Здесь нужно приступить к окончательному проектированию объекта. Ожидаем, что 1 июня получим положительное заключение госэкспертизы, – заметил министр. – Объект не предусматривает федерального финансирования. В летний период планируем обеспечить работы по кровле, фасаду в части старого здания, где будет реконструкция и капремонт. В отношении нынешнего здания стоит задача утвердить техническое задание для того, чтобы проектный процесс в установленном порядке системно пошел дальше».

«Есть уже моменты, которые не будут отражаться на проектных решениях. Свайное поле сегодня есть, и работа подрядной организацией ведется. Подготовительные работы выполнены на 80% и на 60% забиты сваи. Пока отклонений от графика нет. Предполагается, что на этой неделе завершим вынос сетей, и площадка полностью будет готова», – добавил он.

Кроме того, Файзуллин упомянул о строительстве школы в Иннополисе. «Сейчас мы строим школу в Иннополисе. Возможно, какие-то необходимые действия осуществить, чтобы в сторону полилингвального образования ее скорректировать. Это реально», – заключил он.

В Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. На первом этапе реализации проекта (2019 – 2020 гг.) будет построен комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» на базе казанской школы № 165.

Создание современного общеобразовательного центра, состоящего из многопрофильной школы, детсада, интерната и загородного лагеря для детей, ранее предложил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

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