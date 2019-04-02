Татар-информ

25 апреля 2019, 19:20

ОбществоНаука и образование

В Татарстане формируется концепция полилингвального дошкольного образования

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ОбществоНаука и образование

В Татарстане формируется концепция полилингвального дошкольного образования

Фото: архив/Александр Эшкинин

Разработанная концепция должна быть представлена к 1 июня текущего года.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане формируется концепция полилингвального дошкольного образования. Ее разработку планируется завершить до 1 июня 2019 года. Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки региона Рафис Бурганов на заседании попечительского и административного советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, которое прошло в Казанском Кремле.

«Понимая, что дошкольное образование является важным уровнем образования, сформировано предложение по сети базовых детских садов. На сегодня их определено 24. Выработаны подходы к формированию концепции полилингвального дошкольного образования. В настоящее время идет активный процесс ее создания. Нам поставлена задача – до 1 июня 2019 года представить разработанную концепцию для обсуждения», – рассказал министр образования и науки РТ.

Бурганов напомнил, что в республике сформирован проект концепции полилингвальных образовательных комплексов. «Проект концепции до сих пор дорабатывается, но ясно одно – в республике должна быть создана модель современного образовательного комплекса. В нем обучение будет осуществляться как минимум на трех языках – татарском, русском, английском. Выпускник данного комплекса должен свободно владеть этими языками, в нем должна быть заложена способность к личностному развитию и росту», – отметил он.

По словам главы Минобрнауки РТ, 17 апреля прошло совещание с участием заведующих детсадов и курирующих методистов, был озвучен опыт АНО «Бала Сити» по созданию мультилингвальной языковой среды. «Анализ показывает, что в разработке данного сегмента заинтересована родительская общественность», – подчеркнул он.

«Элементы этого есть в дошкольном образовании, среднем, общем. Но поставлена задача – начать с детского сада и довести нашего молодого татарстанца до рабочего места. Получалось, что вроде на каждом этапе есть хорошее, новое, передовое, но для того, чтобы получилась целостная личность, не только образованная, но и воспитанная, нам необходимо татарстанца передавать “из рук в руки” на каждом этапе его развития», – добавил он.

В Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Два комплекса будут построены в Казани, по одному – в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

На первом этапе реализации проекта (2019-2020 годы) будет создан полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» на базе школы № 165 Казани.

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