Глава Минсельхозпрода РТ: Гибель озимых культур не может повлиять на стоимость хлеба

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Гибель озимых культур в Татарстане не может оказать влияние на стоимость хлеба, в частности, вызвать повышение цены на него. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

По словам спикера, в республике озимые погибли на площади 150 тыс. га, ущерб оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

«Никогда ближе к лету цены на зерно и молоко не поднимаются. Говоря о новом урожае, какой-либо причины для повышения цен на хлеб я не вижу, – отметил он. – Погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают».

Марат Ахметов также заметил, что стоимость муки в цене хлеба составляет лишь 15–20%. «80% стоимости хлеба формируется по другим причинам. Возможно, есть технологические причины у предприятий, причины в их загруженности. Потребление хлеба населением падает. Сейчас на душу потребление составляет 250–260 г в сутки. Предприятия, которые были хорошо загружены в прошлые десятилетия, сейчас загружены на 30 или 40%. Это тоже влияет на себестоимость. Не из одной муки же хлеб выпекается», – подчеркнул министр.

В Татарстане озимые были посеяны на площади 561 тыс. га, в том числе озимая пшеница – на 428,6 тыс. га, озимая рожь – на 126,9 тыс. га, тритикале – на 5,3 тыс. га.

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