Рустам Минниханов утвердил новую редакцию Концепции государственной национальной политики в РТ

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной национальной политики в Республике Татарстан и утверждении ее текста в новой редакции. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Как сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, внесение изменений в Концепцию государственной национальной политики в РТ обусловлено необходимостью привести республиканский документ в соответствие со Стратегией национальной политики РФ.

«Все основополагающие принципы в нашей концепции сохранены, это лишь коррекция, которая позволяет республике находиться в общефедеральном фарватере», – отметила Галимова.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, новая Стратегия национальной политики РФ заметно расширяет возможности по выстраиванию более эффективной работы на всех уровнях власти. Она четко определяет приоритетные направления, дает определение многих терминов, вводит единые подходы к решению многих вопросов.

Поправки в Стратегию государственной национальной политики России были внесены Владимиром Путиным в первых числах декабря 2018 года. Спустя несколько дней Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, во время которого Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев назвал обновленную стратегию очень удачной.

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