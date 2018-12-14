Рустам Минниханов призвал усилить реализацию в Татарстане Стратегии нацполитики РФ

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить план мероприятий на трехлетний период по реализации в республике Стратегии государственной национальной политики РФ. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«Тема национальной политики всегда останется важной и сложной, потому что все предусмотреть невозможно. Нужно предложить какие-то идеи по содержательному плану мероприятий, чтобы усилить наш документ. Мы берем его за основу и дорабатываем. Постараемся оказаться в федеральном плане со своими инициативами», – сказал Минниханов.

Он поручил главам муниципальных районов и городских округов в течение двух недель подготовить предложения.

Первоочередные задачи по дальнейшей реализации государственной национальной политики на региональном и муниципальном уровнях будут определены с учетом изменений, внесенных Указом Президента РФ от 6 декабря 2018 года в Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года.

«Очень серьезный документ. Он требует реализации. Я предлагаю принять за основу ту программу, которую подготовили, но утвердим мы ее после того, как получим федеральный план мероприятий. С учетом более внимательного осмысления указа нужно отразить те моменты, которые нас всегда интересовали», – подчеркнул Президент РТ.

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