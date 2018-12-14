Минтимер Шаймиев одобрил изменения в Стратегии нацполитики РФ

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев одобрил изменения, внесенные Указом Президента РФ в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«В стратегию указом Президента РФ внесены существенные изменения. У меня нет претензий к этому документу, есть поддержка по всем основным изменениям, которые внесены. У нас подготовлен неплохой план мероприятий по реализации этой стратегии. Скоро поступит федеральный план. Давайте подготовим очень конструктивные предложения для себя и для федерального центра, – сказал Госсоветник РТ. – Это прекрасный документ».

Он подчеркнул, что вопросы национальной политики затрагивают всех жителей. «Они волнуют всех, каждый день волнуют, мы этим живем, потому что надо дальше развиваться. То, что было по языковым проблемам, – все это выстрадано. И все мы переживаем», – подчеркнул Шаймиев.

«Ознакомьтесь с документом. Хорошо, что по нему много вопросов, потому что мы хотим измениться к лучшему. Проблема многонациональной страны в том, что нет простых решений, но идущий осилит», – добавил он.

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