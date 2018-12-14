Татар-информ

14 декабря 2018, 13:24

Общество

Минтимер Шаймиев одобрил изменения в Стратегии нацполитики РФ

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Общество

Минтимер Шаймиев одобрил изменения в Стратегии нацполитики РФ

Фото: tatarstan.ru

Госсоветник РТ попросил подготовить конструктивные предложения для плана мероприятий по реализации стратегии в Татарстане.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев одобрил изменения, внесенные Указом Президента РФ в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«В стратегию указом Президента РФ внесены существенные изменения. У меня нет претензий к этому документу, есть поддержка по всем основным изменениям, которые внесены. У нас подготовлен неплохой план мероприятий по реализации этой стратегии. Скоро поступит федеральный план. Давайте подготовим очень конструктивные предложения для себя и для федерального центра, – сказал Госсоветник РТ. – Это прекрасный документ».

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Он подчеркнул, что вопросы национальной политики затрагивают всех жителей. «Они волнуют всех, каждый день волнуют, мы этим живем, потому что надо дальше развиваться. То, что было по языковым проблемам, – все это выстрадано. И все мы переживаем», – подчеркнул Шаймиев.

«Ознакомьтесь с документом. Хорошо, что по нему много вопросов, потому что мы хотим измениться к лучшему. Проблема многонациональной страны в том, что нет простых решений, но идущий осилит», – добавил он. 

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