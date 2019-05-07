«Динамо-Казань» уступило в финальном матче Кубка России по хоккею на траве

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Мужской клуб по хоккею на траве «Динамо-Казань» уступил в финальном матче Кубка России подмосковной «Динамо-Электростали» и стал обладателем серебряных медалей турнира. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, как и прошедшая неделей ранее игра между теми же соперниками за Суперкубок России. Она также состоялась в казанском Центре хоккея на траве.

Третье место досталось азовской «Тане», переигравшей со счетом 3:2 «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга.

После завершения финальной игры состоялась церемония награждения. Среди отмеченных специальными призами – признанный лучшим защитником игрок «Динамо-Казани» Семен Матковский.

Среди женских команд, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ», победителем Кубка и Суперкубка по хоккею на траве стало «Динамо-Гипронииавиапром».

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