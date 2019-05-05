«Динамо-Казань» пробилось в финал Кубка России по хоккею на траве

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Мужской клуб по хоккею на траве «Динамо-Казань» пробился в финал Кубка России, взяв у себя дома верх над азовской «Таной».

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея на траве РФ, основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Но в серии буллитов лучше себя показали хозяева – 3:2.

Теперь 6 мая «Динамо-Казани» предстоит встреча с «Динамо-Электросталью» из Московской области. До этого в битве за Суперкубок команда из столицы Татарстана проиграла подмосковным одноклубникам.

Среди женских команд, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ», победителем Кубка по хоккею на траве стало «Динамо-Гипронииавиапром».

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