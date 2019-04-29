Татарстанская команда «Динамо-ГАП» стала первым обладателем Суперкубка России по хоккею на траве

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Женский клуб по хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром» завоевал первый Суперкубок России, обыграв «Динамо-ЦОП Москомспорт» из Москвы. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии буллитов лучше были девушки из Казани — 2:0.

«Сейчас эмоции такие же, как в прошлом году, когда мы выиграли чемпионат России. Жаль, что мужская команда не сумела добиться успеха в своем Суперкубке, но мы их только поддерживаем, потому что это наши родные казанские ребята», — поделилась нападающая «Динамо-ГАП» Даяна Юшкова.

В мужском Суперкубке сражались «Динамо-Казань» и «Динамо-Электросталь», победу в матче одержали гости — 2:3.

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