Лампаду с Вечным огнем передали юнармейцам Казани

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сегодня на железнодорожном вокзале Казани юнармейцам столицы Татарстана передали доставленную на поезде из Москвы лампаду с Вечным огнем.

Зажженная от огня на Могиле Неизвестного солдата лампада предназначена для того, чтобы зажечь Вечный огонь на территории обновленного мемориального комплекса в казанском поселке Юдино.

«Завтра на открытии мемориального комплекса от этой лампады будет зажжен Вечный огонь в поселке Юдино в память о тех, кто защищал нашу Родину, о тех, кто ковал Победу в тылу, и о тех, кто отдал свою жизнь во имя Победы», – заметил во время церемонии заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

Один из юнармейцев – Кирилл Тихонов прокомментировал передачу лампады следующим образом: «Передача Вечного огня для меня – это символическое событие. Огонь символизирует память о погибших героях Великой Отечественной войны и поддерживает ее».

Вечный огонь транспортировали в специальной капсуле с соблюдением всех мер предосторожности. За лампадой постоянно наблюдали сотрудники РЖД, ответственные за ее перевозку.

Открытие обновленной аллеи Славы в поселке Юдино состоится завтра, 8 мая. Здесь восстановили мемориал участников Великой Отечественной, каменную арку и памятник Неизвестному солдату.

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