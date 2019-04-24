Татар-информ

24 апреля 2019, 07:32

Общество

Аллею Славы в казанском поселке Юдино откроют ко Дню Победы

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Общество

Аллею Славы в казанском поселке Юдино откроют ко Дню Победы

После завершения реконструкции территории в парке зажгут Вечный огонь.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В казанском поселке Юдино ко Дню Победы после реконструкции откроют аллею Славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

На площади восстановили мемориал участников Великой Отечественной войны, каменную арку и памятник Неизвестному солдату. Тротуары выложили брусчаткой, высадили сосны и рябины. Общественное пространство уже активно используют жители и гости поселка. Завершить реконструкцию территории предполагается в мае. После ее завершения в парке зажгут Вечный огонь.

«Думаю, что нам удалось сделать из ранее непривлекательной проходной зоны комфортное общественное пространство», – заметил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», решение о реконструкции общественного пространства более года назад в ходе встречи с местными жителями принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

На приведение в порядок аллеи Славы и реставрацию памятника Юдину было выделено более 67 млн рублей. Победителем торгов стало АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление».

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