В Казань из Москвы прибудет лампада с Вечным огнем

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). На железнодорожном вокзале Казани 7 мая состоится передача Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в открывшийся мемориальный комплекс Великой Отечественной войны в поселке Юдино. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Доставка огня осуществится поездом № 1/2 “Премиум”. В торжественной обстановке начальник поезда передаст зажженную лампаду юнармейцам Казани», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Прибытие поезда на казанский вокзал запланировано в 8.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанском поселке Юдино ко Дню Победы после реконструкции откроют аллею Славы. На площади восстановили мемориал участников Великой Отечественной войны, каменную арку и памятник Неизвестному солдату.

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