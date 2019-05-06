В филиалах МФЦ Татарстана появятся бэк-офисы

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В текущем году в филиалах МФЦ планируется внедрить бэк-офисы, об этом сегодня на заседании Кабмина РТ рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Подобное нововведение, отметила спикер, разгрузит сотрудников на приеме, сократит время обработки обращений граждан и увеличит пропускную способность. По словам Музафаровой, сейчас весь объем работ по сканированию и комплектованию пакетов документов выполняется в «окнах приема». Новый отдел возьмет на себя подобную работу.

В ходе доклада спикер также рассказала об основных итогах деятельности и перспективах развития татарстанских МФЦ. Она отметила, что в 2019 году офисы «Мои документы» начали предоставлять 12 новых видов услуг.

В сегодняшнем заседании Кабмина РТ приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Премьер-министр Алексей Песошин. С докладами выступили глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев, вице-премьер РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.

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