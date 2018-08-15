Рустам Минниханов: От эффективности работы МФЦ во многом зависит отношение людей к власти

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). От эффективности работы МФЦ во многом зависит отношение людей к власти, заявил сегодня во время заседания Кабмина РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Развитие МФЦ — это наша общая задача. В эту работу вовлечены все наши ведомства, федеральные структуры, информационные системы», — отметил Рустам Минниханов.

На сегодняшнем заседании, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, рассмотрели итоги деятельности и перспективы развития татарстанских МФЦ. С основным докладом выступила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова. Она рассказала, что за четыре года сеть учреждений существенно расширилась, сейчас во всех городских и муниципальных районах республики действует 55 офисов и 281 удаленное окно приема в сельских поселениях.

Всего центры предоставляют 175 услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти. Для сравнения: в 2015-м предоставлялось около 80 услуг, привела цифры Музафарова. За первый квартал этого года МФЦ оказали более 1 млн различных услуг.

По словам спикера, одной из главных задач является обучение сотрудников, ведь каждый работник МФЦ (сейчас их 885 человек) должен уметь принять любую из 175 услуг. Процесс обучения в учреждении постоянный, подчеркнула Музафарова. За прошедший год было проведено 60 обучающих мероприятий, одним из оптимальных вариантов обучения являются видеоуроки.

В работе многофункциональных центров применяется практика выездных приемов, что является удобным вариантом для занятых или маломобильных категорий населения. Для удобства сельских жителей благодаря поддержке глав сельских поселений МФЦ организуют еженедельные приемы по определенным дням, рассказала докладчик.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, отметила Музафарова. С 2015 по 2018 год были отремонтированы помещения МФЦ в Казани, Челнах, Альметьевске, Камских Полянах, Апастовском и Пестречинском районах. В новые здания переехали МФЦ в Лаишевском, Сабинском и Чистопольском районах.

Рустам Минниханов отметил, что сегодня сохраняется проблема нехватки «окон» в Бугульме, Елабуге и Альметьевске и большая загруженность в ряде районов столицы Татарстана.

«Данные учреждения должны быть в шаговой доступности. Есть опыт Башкортостана по открытию МФЦ в торгово-развлекательных центрах. При нехватке помещений стоит рассмотреть и эту практику», — предложил Президент РТ.

Также он поручил увеличить количество выездных приемов в деревнях и селах республики.

«Все руководители сельских поселений обеспечены автомобилями. Приглашайте специалистов и организуйте прием на местах», — сказал Рустам Минниханов.

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