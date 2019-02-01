В 2019 году татарстанские МФЦ начали предоставлять 12 новых видов услуг

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). С начала 2019 года татарстанские МФЦ начали предоставлять 12 новых видов услуг. Об этом сегодня на заседании Кабинета Министров РТ рассказала директор МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По ее словам, татарстанцы теперь могут получить ИНН, справку о достижении предпенсионного возраста, консультацию для желающих получить статус самозанятых, подать заявление на включение в список сирот, нуждающихся в жилье.

С середины марта также реализована возможность воспользоваться услугами АО «Бюро технической инвентаризации РТ».

В апреле была внедрена новая услуга по выдаче разрешений на охоту на весенний сезон. За две недели разрешения получили почти 4 тыс. охотников, рассказала докладчик.

Музафарова отметила, что в дальнейшем предполагается расширить ассортимент предоставляемых услуг, увеличить количества «окон» и численность специалистов.

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