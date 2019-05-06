В Минздраве РТ предупредили о всплеске укусов змей в конце мая

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Всплеск укусов змей в Татарстане происходит в конце мая — начале июня. В настоящее время от укусов гадюки в республике уже пострадали два человека – отец и дочь из Набережных Челнов. Об этом сообщила сегодня в Казани главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«В 2018 году в результате укусов змей было госпитализировано 32 человека в Казани. По Татарстану было проконсультировано еще 10 человек. Таким образом, всего пострадали 42 человека. С начала этого года в республике зафиксировано два случая укусов змей. Пострадали отец и дочь в Набережных Челнах. В токсикологический центр казанской седьмой больницы пока жалоб не поступало», — отметила она.

Спикер пояснила, что случаев летальных исходов в результате укуса гадюк в Татарстане не зарегистрировано. Такой трагический случай был, но не на территории нашего региона. Мужчину змея укусила в шею, случился сильный отек, он погиб.

«Всплеск обращений в республике бывает в конце мая — начале июня, когда начинается жара. Стоит отметить, что сами змеи никогда не нападают. Они кусают, если почувствовали опасность или на них наступили по неосторожности. Мужчин чаще всего кусают за ноги, а женщин — за руки. Женщины собирают ягоды, потянувшись и не увидев змею, они могут получить укус. Мужчины в момент подобных происшествий чаще собирают грибы», — рассказала Алия Насибуллина.

Спикер отметила, что особый всплеск змеиных укусов в республике был зафиксирован в 2016 году, когда стояла сильная жара. Тогда женщину змея укусила в Казани в парке. В 2018 году беременную женщину на водоеме укусила гадюка. Это был серьезный случай с нарушением двигательной функции ноги. Пострадавшая гуляла возле пруда в сандалиях. Змея укусила ее в стопу, был сильный отек до колена. Женщина получила необходимую медицинскую помощь. Сначала ее привезли в ЦРБ, а потом она была доставлена в Казань.

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