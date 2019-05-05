Челнинская школьница попала в больницу после укуса змеи в одном из городских парков

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В соцсетях появилась информация, что в одном из городских парков Набережных Челнов 12-летнюю школьницу укусила змея.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел в четверг, 2 мая, в парке Прибрежный. После укуса девочка пришла домой, где ей стало плохо. Родители вызвали скорую помощь и ребенка госпитализировали.

«Девочка находится под наблюдением врачей Камского детского медицинского центра. Состояние ребенка оценивается медиками как удовлетворительное», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

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