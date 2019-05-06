Минздрав РТ: Укусы гадюк приводят к инвалидности и смерти

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Укусы гадюк могут привести к инвалидности и даже к летальному исходу. Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Учитывая потепление и прошедшие дожди, активность змей увеличилась. Люди выезжают на природу, и им необходимо увеличить бдительность. Ужи, гадюки и медянки чаще встречаются в нашей полосе. Особо опасны укусы гадюк. Медянки и ужи не кусают, а жалят. Укусы гадюк могут нанести серьезный вред здоровью», — сказала она.

Согласно данным Насибуллиной, особо опасны укусы в верхнюю часть туловища – шею, голову и плечи. В таких местах у человека находится большое число артерий и вен, по которым быстро переносится яд. Возможен даже летальный исход.

«Если укус змей был в ногу, руку, кисть или стопу, то возможно ограничение движения на долгое время. При неправильном оказании первой медицинской помощи возможна инвалидность», — отметила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в одном из городских парков Набережных Челнов 12-летнюю школьницу укусила змея. После укуса девочка пришла домой, где ей стало плохо. Родители вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали.



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