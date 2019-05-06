Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением SSJ-100 в «Шереметьево»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением авиалайнера Sukhoi Superjet 100.

«Выражаю свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших в катастрофе в Шереметьево...», — написал Минниханов в своем Instagram-аккаунте.

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Ранее сообщалось, что при крушении в московском аэропорту авиалайнера Sukhoi Superjet 100 из находившихся на борту 78 пассажиров и членов экипажа выжили только 37 человек. Источник в службах воздушной гавани рассказал, что с первой попытки борт не смог приземлиться из-за слишком высокой скорости, а в ходе второй попытки из-за отказа автоматики три раза ударился о полосу. Обломки сломавшейся задней стойки шасси попали в двигатель, который загорелся, после чего пламя перекинулось на заднюю часть фюзеляжа.

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