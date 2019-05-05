При аварийной посадке в «Шереметьево» SSJ-100 трижды ударился о полосу

(Казань. 5 мая, «Татар-информ»). При аварийной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» авиалайнер Sukhoi Superjet 100 трижды ударился о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах воздушной гавани.

По словам собеседника агентства, с первой попытки борт не смог приземлиться из-за слишком высокой скорости, а в ходе второй попытки из-за отказа автоматики три раза ударился о полосу. Обломки сломавшейся задней стойки шасси попали в двигатель, который загорелся, после чего пламя перекинулось на заднюю часть фюзеляжа, добавил он.

Другой информированный источник рассказал, что якобы основной причиной гибели людей в SSJ-100 стала попытка некоторых пассажиров достать свои вещи с багажных полок, что будто бы задержало эвакуацию.

Однако представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов заявил, что людей из загоревшегося самолета удалось эвакуировать за 55 секунд вместо 90, положенных по нормативу, информирует телеканал «Россия 24».

Следственный комитет России подтвердил гибель во время катастрофы 13 человек, в том числе двоих детей. Еще семь человек, согласно информации Минздрава РФ, пострадали при аварийной посадке.

Разобраться в причинах случившегося поручил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

На борту следовавшего из Москвы в Мурманск самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.

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