Во время аварийной посадки самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погибли 13 человек

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В загоревшемся в Шереметьево самолете погибли 13 человек, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в воздушное судно, следовавшее в Мурманск из Москвы, ударила молния, оно загорелось и совершило аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

«По последним данным, погибли 13 человек, еще шесть человек пострадали. Судьба части пассажиров пока неизвестна», – пишет ТАСС.

По неподтвержденной пока информации, на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа, а сам самолет был назван в честь башкирского поэта и писателя Мустая Карима.

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