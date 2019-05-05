В столице РТ определились победители Казанского марафона

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В столице Татарстана в рамках Казанского марафона определились победители чемпионата России. Ими стали Степан Киселев и Сардана Трофимова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Среди мужчин лучший результат – 2 часа 12 минут 56 секунд – продемонстрировал татарстанец Степан Киселев. Он стал обладателем чемпионского титула во второй раз. Спортсмен – член сборной республики по легкой атлетике, его наставник – главный тренер региональной команды Игорь Павлов.

Второе место занял Андрей Лейман из Краснодарского края, преодолевший марафонскую дистанцию за 2 часа 14 минут 10 секунд. Третьим стал Юрий Чечун из Самарской области с результатом 2 часа 15 минут 29 секунд.

Среди женщин же победила представительница Якутии Сардана Трофимова, финишировавшая с результатом 2 часа 31 минута 31 секунда. Она стала победительницей чемпионата страны уже в третий раз.

Ирина Сергеева из Курской области стала второй (2 часа 31 минута 37 секунд), а Евдокия Букина из Челябинской области – третьей (2 часа 34 минуты 47 секунд).

На полумарафонской дистанции среди мужчин лучшим оказался Нияз Садиков из Казани, пробежавший ее за 1 час 9 минут 39 секунд. Среди женщин отличилась Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (1 час 12 минут 43 секунды), информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Среди мужчин на дистанции 10 км победил еще один казанец – Антон Тингаев (30 минут 51 секунда). А среди женщин лучшей стала Ульяна Аввакуменкова из Санкт-Петербурга (34 минуты 49 секунд).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на старт Казанского марафона вышли спортсмены из 30 стран. Участниками детского забега стали более 3 тыс. человек.

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