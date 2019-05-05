Татар-информ

5 мая 2019, 14:05

Спорт

Более трех тыс. юных спортсменов приняли участие в детском забеге TIMERKIDS в Казани

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Спорт

Более трех тыс. юных спортсменов приняли участие в детском забеге TIMERKIDS в Казани

Фото: Дмитрий Киселев

Соревнования TIMERKIDS входят в региональную дорожную карту проекта «Детский спорт».

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Казани в рамках международной серии TIMERMAN состоялся многотысячный массовый легкоатлетический марафон. Участниками забегов стали как юные спортсмены, так и ветераны спорта, сообщает пресс-служба татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». 

«Сегодня TIMERMAN — новая форма продвижения семейных ценностей, организации семейного досуга», — говорится в сообщении. Ребята могут поболеть за своих родителей и взрослых наставников, а взрослые могут порадоваться спортивным успехам и достижениям подрастающего поколения. 

Утром 4 мая более 3 тыс. детей в возрасте от 3 до 10 лет из различных регионов России вышли на старт забегов TIMERKIDS, что стало новым своеобразным рекордом. 

«Сегодня не будет проигравших. Ваша увлеченность, ваше желание быть здоровыми, активными, сильными — это залог успеха нашей страны. Дорогие ребята, в преддверии празднования Великой Победы нам нельзя забывать о подвиге солдата освободителя, о наших дедах и прадедах, благодаря которым мы живем под мирным небом! Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы, удачи, спортивного азарта, а болельщикам и гостям — ярких впечатлений. В добрый путь, пусть каждый бежит к своей победе!» — напутствовала юных спортсменов депутат Госдумы Федерального Собрания, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова. 

Соревнования TIMERKIDS входят в региональную дорожную карту проекта «Детский спорт».

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