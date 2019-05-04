Фарид Мухаметшин: В Казанском марафоне участвуют команды из 30 стран – это рекорд

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Команда партии «Единая Россия» приняла участие в Казанском марафоне на дистанции 3 км. Старт забегу дал Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Традиции спорта, физкультуры активно прижились в нашей республике и ее столице. Участие в марафоне принимают команды из 30 стран. Это рекорд по количеству иностранных команд, рекорд по общему количеству участников марафона (около 25 тыс. человек). Поэтому это мероприятие — большой спортивный праздник красоты, здоровья и любви. Я хочу поблагодарить всех за то, что несмотря на санкции, обвинения наших легкоатлетов в употреблении допинга, мы в Татарстане показываем образцовый пример, как нужно побеждать и участвовать», — обратился Мухаметшин к участникам.

Помимо своего участия в забеге партия организовала в фан-зоне шатёр медицинского обследования, в котором все желающие могли измерить свои давление и вес, а также получить рекомендации диетолога.

Команду партии «Единой России» возглавил депутат Государственной Думы, президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров: «Я пришёл просто проверить свои силы, не рассчитываю на высокий результат. Но то, сколько пришло участников, это великолепно».

«Если бы это было плавание, думаю, был бы в призерах. Всё-таки было тяжеловато», — пошутил президент ватерпольного клуба.

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