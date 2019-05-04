Елена Кривопатре

4 мая 2019, 15:03

Происшествия

Казанца, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, отправили в СИЗО на 2 месяца

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Происшествия

Казанца, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, отправили в СИЗО на 2 месяца

Фото: Елена Кривопатре

Смертельное ДТП произошло 1 мая на пересечении улицы Мавлютова с проспектом Победы.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Приволжский районный суд Казани арестовал водителя иномарки, который вечером 1 мая сбил насмерть 18-летнюю девушку на перекресте Проспекта Победы и Мавлютова.

В суде 45-летний безработный Артур Смирнов рассказал, что является инвалидом третьей группы и находится в плохом состоянии из-за того, что не принимает таблетки, в которых нуждается.

«Я не могу без него жить. Я недавно перенесла операцию, он ухаживает за мной. Он сам тоже болеет, в начале мая упал и у него начались проблемы со здоровьем», – рассказала журналистам 74-летняя мать задержанного Хания Смирнова.

Пенсионерка считает, что наезд совершил не ее сын, а водитель на похожей машине, а вмятины на авто сына объясняет другой аварией, не связанной с этим ДТП.

Сам же Артур рассказал, что в какой-то момент потерял сознание во время управления машиной, поэтому он не заметил, что кого-то сбил.

«Я хочу принести искренние соболезнования родным погибшей. Но я действительно ничего не совершал», – заявил он в суде.

В перечне озвученных заболеваний подозреваемого оказались и те, с которыми и вовсе запрещено садиться за руль. Смирнов пояснил, что права получил еще до того, как врачи поставили ему диагноз.

В итоге суд отправил Смирнова в следственный изолятор, в котором он пробудет до 2 июля. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что водитель иномарки наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия, а 54-летняя женщина получила различные травмы. Мировой суд арестовывать водителя иномарки не стал.
 

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