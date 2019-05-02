(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Мировой суд не стал арестовывать водителя иномарки, который сбил насмерть 18-летнюю девушку накануне вечером на перекресте Проспекта Победы и Мавлютова.

45-летнего Артура Смирнова доставили сегодня днем в участок мирового суда в Приволжском районе Казани. В отношении него было возбуждено административное дело за оставление места ДТП.

Однако 25 апреля официально вступили в силу изменения в Уголовный Кодекс РФ. Если в результате ДТП по вине водителя люди погибли или получили тяжкий вред здоровью, а сам водитель оставил место ДТП, то его за это привлекают к уголовной ответственности, он автоматически приравнивается к человеку в состоянии алкогольного опьянения.

«Оставление места ДТП с последствиями законодателем криминализировано с 25 апреля этого года. Части вторая и четвертая статьи 264 УК РФ, "разложены" по пунктам. Пункт “а” – это совершение ДТП в состоянии опьянении, а пункт “б” – оставление места ДТП», – объяснил ИА «Татар-информ» командир полка ДПС Казани Михаил Савин.

В соответствии с этим мировой судья прекратил административное дело в отношении Артура Смирнова, уголовное дело будет возбуждено в ГСУ МВД по РТ.

Ранее агентство сообщало, что водитель иномарки наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 18-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 54-летняя женщина получила различные травмы.

Водитель-виновник с места ДТП скрылся, но уже через четыре часа «КИА» с характерными повреждениями сотрудники ГИБДД обнаружили на автостоянке на Баки Урманче. Водителя также нашли и задержали.

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