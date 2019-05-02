Сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который насмерть сбил девушку в Казани

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который накануне насмерть сбил 18-летнюю девушку в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне на перекрестке улицы Мавлютова с проспектом Победы водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора без световозвращающих элементов. В результате ДТП 18-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 54-летняя женщина получила различные травмы», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Предполагаемый виновник наезда с места происшествия скрылся.

Инспекторы ГИБДД обнаружили на месте ДТП пластиковые фрагменты автомобиля, которые помогли установить марку и модель авто. Порядка 4 часов потребовалось полицейским, чтобы обнаружить автомобиль «КИА» на стоянке на улице Баки Урманче и найти водителя. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

На предполагаемого виновника смертельного ДТП составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Уклонение от исполнения административного наказания».



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