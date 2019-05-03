Татарстанцы завоевали 21 награду на чемпионате и первенстве Европы по ушу

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Представители Татарстана завоевали на состоявшемся в Москве чемпионате и первенстве Европы по традиционному ушу 21 медаль – четыре золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РТ, на состязаниях, прошедших в Московском дворце спорта с 28 апреля по 1 мая, республику в составе сборной России представляли 11 спортсменов.

Это были такие воспитанники татарстанской школы ушу, как Ильяс Хуснутдинов, Игорь Мороз, Никита Титов, Камила Имангулова, Александр Емельяненко, Идалия Гафарова, Диербек Дуйшабоев, Наргиза Валиева, Михаил Минаков, Артем Белов и Виталий Никитин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в первый день соревнований татарстанские ушуисты завоевали восемь медалей, а в последние два – четыре.

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