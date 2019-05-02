В заключительные дни чемпионата Европы по традиционному ушу татарстанцы завоевали четыре медали

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). С 28 апреля по 1 мая в Москве прошли чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«По итогам третьего соревновательного дня команда г. Казани принесла в копилку сборной 3 бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Михаил Минаков завоевал бронзовую медаль «в виде программы «гуньшу» среди мальчиков, Идалия Гафарова заняла третье место в виде программы «гуньшу» среди юниорок, а Игорь Мороз — в виде программы «гуньшу» среди мужчин.

Четвертую «бронзу» в заключительный день турнира завоевали Никита Титов и Игорь Мороз в виде программы «дуйлянь без оружия» среди мужчин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в первый день соревнований воспитанники татарстанской школы ушу завоевали 8 медалей.

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