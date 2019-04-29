Стартовый день чемпионата Европы по традиционному ушу принес сборной Татарстана восемь медалей

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В Москве стартовали чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу. В первый соревновательный день воспитанники татарстанской школы ушу завоевали 8 медалей разного достоинства: золото в виде программы южные стили взял Диёрбек Дуйшабоев.

Серебро в виде программ подражательные стили среди юниоров завоевал Александр Емельяненко. Сразу две серебряные медали в виде программ южные стили и шаолиньцюань среди мужчин получил Игорь Мороз и три бронзовые награды выиграли Ильяс Хуснутдинов (подражательные стили среди мужчин), Александр Емельяненко (южные стили) и Диёрбек Дуйшабоев (подражательные стили среди юниоров).

Престижный турнир будет проходить в Москве с 28 апреля по 1 мая. В нем примут участие девять татарстанских спортсменов.

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