Путин поручил создать в Казани музей отечественной авиации

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования РФ помочь в создании интерактивного музея отечественной авиации на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Об этом идет речь в поручениях главы государства, подготовленных по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 12 февраля этого года.

«Министерству науки и высшего образования Российской Федерации оказать содействие созданию на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ интерактивного музея техники, посвященного отечественному авиастроению <...>», – говорится в документе.

При этом музей должен быть открыт к началу 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. Отчитаться об исполнении поручения министерству предстоит до 1 августа.

На встрече с Владимиром Путиным, прошедшей в казанском культурном центре «Московский», помочь в создании музея на базе Ту-144 попросил ректор КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов. Глава государства оценил идею и пообещал поддержать ее. Позднее стало известно, что для запуска музея необходимо 150 млн рублей, из которых вуз уже смог привлечь 37,5 млн.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России поручил регионам страны использовать опыт Татарстана по созданию системы «Народный контроль».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.