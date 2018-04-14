Путин поручил регионам РФ использовать опыт Татарстана по созданию системы «Народный контроль»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил регионам РФ использовать опыт Республики Татарстан по созданию системы «Народный контроль». Об этом говорится в утвержденном перечне документов по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда», которая состоялась 12 февраля 2019 года. Документ опубликован на портале Президента РФ.

Так, в документе говорится, что Рабочей группе Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», которую возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов, поручено «обобщить и распространить в субъектах Российской Федерации опыт создания и функционирования государственной информационной системы Республики Татарстан «Народный контроль».

Кроме того, группе поручено «рассмотреть с привлечением представителей экспертного сообщества возможность расширения участия граждан в развитии городской среды».

Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 июня 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.