Для создания музея на базе Ту-144 в Казани требуется 150 млн рублей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Для запуска музея на базе советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 КНИТУ (КАИ) необходимо 150 млн рублей. На создание музейного комплекса уже привлечено 37,5 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе вуза.

«В проект уже вложено 37,5 млн рублей. В общей сложности на реализацию объекта необходимо 150 млн рублей», – пояснили в КНИТУ (КАИ).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первоначально музей планировалось открыть в конце декабря 2018 года – к 50-летию первого полета Ту-144, но этого не произошло. Ректор вуза Альберт Гильмутдинов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Казани попросил его помочь в создании интерактивного музея техники в сверхзвуковом Ту-144.

«Где-то год назад мы прошли все экспертизы и согласования в еще тогда едином Министерстве образования и науки. Договорились о том, что министерство поддержит нас в создании уникальных интерактивных экспонатов, расположенных внутри борта. К сожалению, министерство разделилось, и эта идея “грохнулась“», – сказал тогда руководитель КНИТУ.

На той встрече Путин поддержал предложение создать интерактивный музей техники в сверхзвуковом самолете. «Идея хорошая, и, конечно, надо поддержать. Я вам обещаю, что я с коллегами переговорю, чтобы они вернулись к этому проекту и помогли вам», – ответил Президент РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.