Гости праздника на площади Тысячелетия 9 Мая исполнят песни военных лет с тысячным хором Казани

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В День Победы гостям праздника на площади Тысячелетия предложат исполнить песни военных лет вместе с тысячным сводным хором Казани. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

«После завершения торжественной части на площади Тысячелетия состоится концертная программа. В ней примут участие 1,4 тыс. человек в составе хореографических коллективов и тысячный хор Казани. В этом году в хор пригласили детей и студентов, вместе с ними будут участвовать ветераны. Всем зрителям, казанцам и гостям города мы предложим исполнить с тысячным хором всем известные песни военных лет. Это будет единение казанцев и участников парада. Это наша новинка. Приглашаю всех оценить эту задумку», – рассказал спикер.

По словам Абзалова, в День Победы только в столице Татарстана пройдет около 120 праздничных мероприятий. Традиционно торжества 9 Мая начнутся с возложения цветов, венков и гирлянд к местам воинских захоронений на Архангельском и Арском кладбищах, а также к Вечному огню в парке Победы.

«Главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия. В этом году мы отказались от сцены, а склоны Казанского Кремля будут доступны для просмотра торжественного прохождения войск и концертной программы, – отметил начальник Управления культуры. – В 10 часов начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона и спецподразделений. Мы приглашаем гостей и жителей прийти как минимум за полчаса».

Он добавил, что в Параде примут участие более 2 тыс. человек – военнослужащих, курсантов, суворовцев, юнармейцев, студентов военных кафедр. Также состоится проезд специальной военной техники, например, танков ИС, ИС-3 и Т-34-85, ретроавтомобилей. Военную технику можно будет увидеть и на выставке, которая будет организована на площади Тысячелетия. Здесь же будет работать музей стрелкового оружия.

В этот день праздничные мероприятия будут проходить и в парке Победы. Здесь с 10 часов откроется фестиваль «Наследники Победы» с участием более 600 представителей 32 регионов России. Кроме того, запланирован фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». А в 18 часов в парке зазвучат мелодии 30-х и 40-х годов прошлого века в исполнении военного духового оркестра в рамках проекта «РиоРита – праздник Победы».

Возле стадиона «Казань Арена» в 19 часов начнется концерт с участием молодежных групп. В завершение программы в 22 часа прогремит красочный салют. «На проспекте Ямашева будет организована специальная подача автобусов, чтобы можно было выехать во все районы города», – заметил Абзалов.

По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, мероприятия в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне стартовали во всех районах республики, активное участие в них принимают ветеранские организации и молодежь. «Уже запущена акция “Георгиевская ленточка”, в ближайшее время стартует акция “Красная гвоздика”», – подчеркнула она.

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