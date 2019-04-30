В Татарстане медпомощь на дому оказана более 20 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с начала 2019 года медицинская помощь на дому оказана более чем 20 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Во всех государственных медицинских учреждениях организовано внеочередное медицинское обслуживание, предусмотрено проведение диспансерного осмотра, в том числе и на дому, – рассказал спикер. – Медицинская помощь на дому с начала года оказана более 20 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны».

По словам Абашева, в республике создано 117 мобильных врачебных бригад для подъезда к местам проживания ветеранов.

«Всего с участием мобильных врачебных бригад на дому осмотрено более 60% от всех подлежащих диспансеризации граждан. С выездом врачебных бригад в дома-интернаты для престарелых осмотрено более 600 человек, в том числе 106 ветеранов», – подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения РТ.

В Татарстане, согласно данным на 17 апреля, проживают 38 тыс. 642 ветерана Великой Отечественной войны.

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