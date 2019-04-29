В Казани празднование Дня Победы завершит праздничный салют

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Казани празднование Дня Победы завершится праздничным салютом. Об этом шла речь сегодня на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ.

Фейерверк по случаю празднования 74-летия победы в Великой Отечественной войне прогремит в 22 часа. Удобнее всего наблюдать за ним будет с площадки перед стадионом «Казань Арена».

В Набережных Челнах праздничный салют состоится несколько раньше – в 21 час.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», склоны Казанского Кремля в этом году впервые откроют для зрителей парада Победы.

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