Более 50 ветеранов Великой Отечественной в Татарстане в 2019 году получили субсидии на жилье

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны Татарстану выделено 86,6 млн рублей. Это позволило обеспечить субсидиями на улучшение жилищных условий 52 ветеранов. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине республики сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны реализуется с 2006 года, напомнила спикер. «За эти годы Татарстану было выделено из федерального бюджета более 19 млрд 970 млн рублей. На сегодня 19 тыс. 34 ветерана войны обеспечены субсидиями на улучшение жилищных условий. В этом году сумма, выделенная республике, позволила улучшить жилищные условия 52 участникам Великой Отечественной войны и их вдовам», – рассказала Зарипова.

Кроме того, по ее словам, в республике ведется ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны войны. Так, с 2014 года почти 1,2 тыс. квартир было отремонтировано за счет средств муниципального бюджета при участии предприятий и бизнес-сообществ. «В этом году на ремонт жилых помещений заявились 47 человек, 20 из них ремонт будет проведен в летний период», – отметила министр.

Она также подчеркнула, что социальные услуги на дому получают 3 тыс. 268 ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 22% от общей численности людей, обслуживаемых на дому.

От оплаты за оказанные соцуслуги на дому освобождены 1343 одиноко проживающих ветерана в сельской местности.

В текущем году на социальную поддержку ветеранов войны Татарстану выделено около 310 млн рублей из федерального бюджета. Из бюджета РТ выделяется примерно 17 млн рублей. Средства республиканского бюджета направлены на предоставление труженикам тыла ЕДВ, бесплатного зубопротезирования и слухопротезирования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.