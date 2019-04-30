В Татарстане проживают более 38,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане, согласно данным на 17 апреля, проживают 38 тыс. 642 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сегодня непосредственно тех, кто участвовал в боевых действиях, и инвалидов Великой Отечественной войны в республике проживает 1,9 тыс. человек», – отметила спикер.

Среди проживающих в Татарстане ветеранов Великой Отечественной войны 390 – это инвалиды и 834 – участники войны. Также среди них представлены 318 участников ВОВ, не входивших в состав действующей армии, 162 жителя блокадного Ленинграда, 168 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Кроме того, это 27 тыс. 766 тружеников тыла и более 9 тыс. вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны.

По данным на 1 мая 2015 года, в республике проживали 76 тыс. 839 ветеранов Великой Отечественной войны.

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