(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам клубной системы, контракты которых заканчиваются 30 апреля. Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети Instagram.

Речь идет о Романе Манухове, Владимире Ткачеве, Никите Лямкине, Владиславе Подъяпольском и Станиславе Галиеве, а также о выступающих за «Барс» Артеме Галимове, Раделе Фазлееве и Максиме Марушеве.

Квалификационное предложение позволяет клубу закрепить приоритетное право на заключение нового контракта с хоккеистом. Не получивший его до 30 апреля игрок переходит в статус неограниченно свободного агента и до 31 мая может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский «Ак Барс» после ухода Зинэтулы Билялетдинова возглавит тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. Говорилось и о том, что клуб из столицы Татарстана расстанется со многими хоккеистами. Казанцы уже договорились с ЦСКА поменять Иржи Секача на выступающего за «Торонто» Игоря Ожиганова.

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